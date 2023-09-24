ESAV yönetiminden Başkan Özakalın'a ziyaret

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Başkanı Veysel Karani Aksungur, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Başkanı Veysel Karani Aksungur, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Aksungur, ESAV Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı ziyarette, Ankara Altınpark Fuar Alanı'nda 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Erzurum Günleri etkinliği ile ilgili Başkan Özakalın'a bilgi verdi.

Aksungur, 'Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında Cumhuriyetin Temellerini Atan Şehir, Cumhuriyetimizin Başkentiyle Buluşuyor' sloganıyla düzenledikleri etkinlikte Erzurum'u layıkıyla temsil etmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın da, ESAV'ın Erzurum'un tanıtımı için yaptığı çalışmaları yakından ettiklerini belirterek, Erzurum'un her alanda hak ettiği konuma gelebilmesi için elbirliği ile çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Başkan Özakalın ziyaretin anısına ESAV Başkanı Aksungur'a, ETSO Tarihi Kitabı'nı hediye etti. - ERZURUM