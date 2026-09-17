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Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

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Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı
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Güney Kore ve Fransa, hava kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği artırmak amacıyla ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

  • Güney Kore ve Fransa, üç yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatını Seul'ün yaklaşık 110 kilometre güneyindeki Cheongju Hava Üssü'nde gerçekleştirdi.
  • Tatbikata Güney Kore F-35A hayalet savaş uçakları ve KC-330 Cygnus yakıt ikmal uçaklarıyla, Fransa ise iki Rafale savaş uçağı ve bir A330 yakıt ikmal uçağıyla katıldı.
  • Tatbikat kapsamında iki ülke hava kuvvetleri karşılıklı havada yakıt ikmali yaptı ve taktik uçuşlar gerçekleştirdi.

Güney Kore ve Fransa, hava kuvvetleri arasındaki müşterek çalışabilirliği artırmak amacıyla üç yıl aradan sonra ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta Güney Kore'nin F-35A hayalet savaş uçakları ile Fransa'nın Rafale savaş uçakları görev aldı.

ÜÇ YIL SONRAİLK ORTAK TATBİKAT

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tatbikatın Seul'ün yaklaşık 110 kilometre güneyindeki Cheongju Hava Üssü'nde salı günü başladığını açıkladı. Tatbikatın iki ülke arasında son üç yılda gerçekleştirilen ilk ortak hava tatbikatı olduğu belirtildi.

F-35A VE RAFALE'LER HAVALANDI

Tatbikata Güney Kore, F-35A hayalet savaş uçakları ve KC-330 Cygnus çok amaçlı havada yakıt ikmal uçaklarıyla katıldı. Fransa ise iki Rafale savaş uçağı ve bir A330 havada yakıt ikmal uçağıyla tatbikatta yer aldı.

Fransız ekibinin, müttefik kuvvetlerle caydırıcılık kapasitelerini değerlendirmeyi amaçlayan "Pegase" görevi kapsamında Güney Kore'ye geldiği bildirildi.

HAVADA YAKIT İKMALİ YAPTILAR

Tatbikat kapsamında Güney Kore ve Fransa hava kuvvetleri karşılıklı havada yakıt ikmali gerçekleştirdi ve taktik uçuşlar icra etti.

Kaynak: AA
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