Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kısmet Pala'yı makamında ağırladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya takipçisi Kısmet Pala ve annesi Naciye Pala'yı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Kısmet'in isteği üzerine makamını bir süreliğine devretti ve onu çeşitli hediyelerle sevindirdi.
Erzurum Valiliği sosyal medya hesaplarının sıkı takipçilerinden Kısmet Pala, annesi Naciye Pala ile birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
Vali Çiftçi, Şenkaya ilçesinde ikamet eden ve Vali makam koltuğunu merak ettiğini belirten Kısmet'in isteğini yerine getirerek makamını bir müddet ona devretti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, içten duygularla kendisini ziyaret eden Kısmet'i çeşitli hediyeler ile sevindirdi. - ERZURUM