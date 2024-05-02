Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kısmet Pala'yı makamında ağırladı

Erzurum Valiliği sosyal medya hesaplarının sıkı takipçilerinden Kısmet Pala, annesi Naciye Pala ile birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Şenkaya ilçesinde ikamet eden ve Vali makam koltuğunu merak ettiğini belirten Kısmet'in isteğini yerine getirerek makamını bir müddet ona devretti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, içten duygularla kendisini ziyaret eden Kısmet'i çeşitli hediyeler ile sevindirdi. - ERZURUM