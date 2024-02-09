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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Kalkınma Vakfı'nı ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Kalkınma Vakfı'na ziyaret gerçekleştirdi ve vakfın şehrin kalkınması ve kültürel değerlerinin tanıtılmasındaki emeklerine teşekkür etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Kalkınma Vakfı'nı ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un kalkınmasında ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında yoğun emeği bulunan, şehrin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Erzurum Kalkınma Vakfı'na (ERVAK) bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, ERVAK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güzel, Başkan Yardımcısı Abdurrahman Zeynal ve Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Çil ile bir araya gelen Vali Çiftçi, 2025 yılı Turizm başkenti olarak ilan edilen şehrimizin tanıtımına yönelik sunmuş oldukları öneri ve katkılarından dolayı ERVAK yöneticilerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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