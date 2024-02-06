Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 6 Şubat Depremleri Açıklaması

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli olmak üzere sırasıyla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremi dokuz saat arayla yaşandığını anlatan Vali Çiftçi, "Etki alanı çok geniş olan ve ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad eder, bir daha böyle büyük felaketlerin yaşanmamasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim" dedi.

Üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen 6 Şubat tarihli depremlerin her bir vatandaşın üzerindeki tesiri ve yüreğindeki acısının hala tazeliğini koruduğunu kaydeden Vali Çiftçi, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Depremlerin ardında bıraktığı acıklı hikayeler, devletimizin ve milletimizin el ele vermesi suretiyle birer birer geride kalmış, depremzede vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları problemler devletimizin iradesiyle giderek azaltılmıştır.

Asrın felaketi, 11 ilde 120 bin kilometrekare alanda yaklaşık 14 milyon kişiyi etkilemiş; 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 100 binden fazla vatandaşımızın da yaralanmasına sebep olmuş; depremler neticesinde son dönemlerde yaşadığımız en çetin imtihandan da şükürler olsun ki, devlet ve millet olarak alnımızın akıyla çıkmayı başarmış bulunuyoruz.

Ülke olarak AFAD'ın koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yurt içi ve yurt dışından gelen arama ve kurtarma ekipleri ve gönüllüler ile birlikte yarım milyondan fazla insanın deprem bölgesinde vazife üstlenmesiyle cansiperane bir mücadele yürütülmüştür. Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesi ile depremden etkilenen vatandaşlarımız için diriltici imkanlar sunulmuştur.

Nitekim bizim kültürümüzde komşusu açken tok yatmak tasvip edilen bir durum değildir. Bu inançla tüm Türkiye'nin tek yürek olması suretiyle milletimiz, vatanın her köşesinden deprem bölgesine uzanan muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma köprüsü ile tüm dünya medeniyetlerine örnek olacak bir tutum sergilemiştir.

Coğrafya bir bakıma üzerinde yaşayanların kaderlerini tayin eden ve onları şekillendiren unsurları da içinde barındırmaktadır. Bu açıdan ülkemizin deprem kuşağında bulunduğunu aklımızdan çıkarmamalı, afetlere hazır ve tedbirli olmalıyız. Bu anlamda afetlere yönelik hazırlık çalışmaları, afet eğitimleri, afet odaklı yapılaşma çalışmaları çok büyük önem arz etmektedir.

"Deprem değil, bina öldürür." anlayışıyla bölgelerimizin kültürüne uygun; özgün mimaride, az katlı, sağlam binalar inşa edilmesinin gerekliliğini idrak etmemizin yanı sıra 6 Şubat depremleri bize ahlaklı, helal-haram ölçülerine özenle riayet eden, mesleğinde ehil kişiler yetiştirmenin gereğini de ortaya koymuştur. Tarihi eserleriyle ünü çağları aşmış Mimar Sinan'ın "Ya herkesin yaptığını en iyi yap ya da hiç kimsenin yapmadığını yap." düsturuyla hareket ettiğimiz takdirde depremlerden korunmanın ilk adımını atmış olacağımıza inanıyorum.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in kaleme aldığı "Zelzele" şiirinin "Daha dün gerçek olan bu cennet şimdi düştür / Yeryüzünden bir gece yer altına göçmüştür!" dizeleriyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyor; deprem bölgesine hiçbir çıkar gözetmeksizin yardıma koşan gönüllülerden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Rabbim milletimize böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın." - ERZURUM