Erzurum'un Oltu ilçesinde heyelan meydana geldi

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmur sonrası Sitare Dağı'nda heyelan oluştu.

Oltu'da etkili olan sağanak yağmur sonrası Sitare Dağı'nda sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile dağın bir kısmında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan devasa kayalar Kısık Dere Boğazı'nda meraya giden yolu kapattı. Oltu'nun Halit Paşa Mahallesi'nde evlere 50 metre uzaklıktaki heyelan mahalle sakinlerini korkuttu. Dağdan kopan kayaların evlere zarar vermemesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, "Sabaha doğru adeta bir afet oldu. Sitare Dağı sanki aşağı doğru geldi. 50 metre ileride evlerimiz var. Bu kayaların bir an önce kaldırılıp meraya giden yolumuz açılmasını istiyoruz. Bu yol hayvanlarımızın meraya giden yolu. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini yetkililerden talep ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Emrah Akyol ise, "Dün akşam sabaha karşı aşırı bir gürültü duyduk. Gece olduğu için çok fark edemedik. Sabah geldiğimizde dün yağan yağmurlardan dolayı büyük bir heyelan olduğunu gördük. Dağın bu bölgesi komple aşağı inmiş durumda ve yolu tamamen kapatmış" şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Vehbi Çakmak, "Sabah namazından sonra benim evimle buranın arası 50 metre var. Gürültüye kalkıp manzarayı gördüm ve sonra da muhtara haber verdim" şeklinde konuştu. Cemil Cengiz Sabah ise, "Büyük bir gürültü duyduk ve çok korktuk. Evimiz uçuyor sandık" ifadelerine yer verdi. Her gün Sitare Dağı'na sabah akşam tırmanan Nizam Kul, "Bu sabah dağa çıkmak için geldiğimde büyü bir gürültü ile dağ uçmaya başladı. Ben de korkup geri kaçtım, sonra da baktığımda dağın yarısının uçtuğunu gördüm" dedi. - ERZURUM