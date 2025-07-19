Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Muammer Yaylalı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ETÜ'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rektörlük binası önünde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler ve idari personelin yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, önceki dönem Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan, Rektörler, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Arvas, yakınları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kurucu Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın vefatından ötürü büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek: "Muammer hocamızla uzun yıllar beraber çalışma fırsatımız oldu. Muammer Yaylalı denildiğinde benim aklıma iki şey geliyor. Bunlardan ilki prensipli, kararlı, ilkeli duruşudur. İstişareye çok açıktı, kararları birlikte alırdık, gerektiğinde ise uzun süren tartışmalar yapardık. İkinci husus ise Şair Erdem Bayazıt'ın dediği gibi "Müslüman yürekler bilirim daha kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet" ifadesinde olduğu gibi sevdiklerine gönlünün umman gibi olması, işini aksatan, kendi menfaatini önceleyen insanlara karşı ise oldukça sert duruş sergilemesidir. Dolayısıyla işini iyi yapan insanlar her daim hocanın başının tacı olmuştur. Takdir edersiniz ki; bir kurumu sıfırdan inşa etmek kolay bir iş değildir. Hocamız 4000 dönümlük büyük bir arazide sadece yükselen binalar değil eğitim-öğretimiyle, araştırma geliştirme süreçleriyle, topluma katkılarıyla çok önemli bir kurumu Erzurum'a kazandırmıştır. Muammer Hocamızın kurucu Rektör olması hasebiyle buradaki emeğini sözlerle ifade etmek kolay değil. Onun bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hocamıza vefa gösteren siz kıymetli dostlarına tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende duygu ve düşüncelerini ifade eden önceki dönem Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Arvas ve öğrencileri Yaylalı'nın akademiye ve şehre kattığı değerleri dile getirerek, rahmet ve şükranla yad ettiler. - ERZURUM