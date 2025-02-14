Erzurum Teknik Üniversitesi 2024'te TÜBİTAK'tan Desteklenen Projelerle Bilim Faaliyetlerine Devam Ediyor

Bilimsel faaliyetlerine yeni yılda da hız kesmeden devam eden Erzurum Teknik Üniversitesi'nin çok sayıda projesi 2024 yılı içinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklendi.

Ülkemizin uluslararası arenada bilim ve teknolojideki rekabet gücünü artırmak amacıyla faaliyetlerine sürdüren TÜBİTAK, 2024 yılında ETÜ'lü akademisyenlerin imzasını taşıyan 28 projeye destek sağladı. Sağlıktan mühendisliğe, edebiyattan tarihe, genetikten temel bilimlere birçok alanda geliştirilen projeler ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunma hedefiyle devam edecek.

ETÜ, hayata geçirdiği projelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerine, üniversite-sanayi ortaklıklarına, patent ve faydalı model geliştirme çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Nitekim 2024 yılında akademik çalışmalar sonucunda elde edilen buluşlar 3 patent ve 1 faydalı model olarak sonuçlandırılıp Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBİTAK'ın bilim ve teknoloji alanında Türkiye'nin lokomotif kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek: "Nitelikli akademik kadromuz ve gelişmiş alt yapı olanaklarımız ile ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz dönemden itibaren proje kültürünü üniversitemizde yaygınlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açıklanan veriler bu hususta kendimizi ne kadar geliştirdiğimizin somut göstergesidir. Nitekim geldiğimiz noktada yalnızca hocalarımızın değil aynı zamanda öğrencilerimizin de proje geliştirme süreçlerinde aktif rol oynadığını görmekteyiz. 2024 yılını, 2023 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 50 artışla tamamladık. Bu süreçte 59 proje sunduk ve 28 projemiz desteklendi. Geliştirilen projelerin TÜBİTAK tarafından destekleniyor olması da ne kadar nitelikli olduklarını gözler önüne seriyor. Ayrıca 3 patent ve 1 de faydalı modelimiz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilledi. 2025 yılında bilim dünyasına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM