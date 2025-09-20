Erzurum Müftü Vekili'nden Hafızlık ve Kur'an Okuma Yarışması Başarısına Tebrik

Erzurum Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, hafızlık yarışması ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Türkiye derecesi alan İmam Hatip Yusuf Ürker ve Kur'an Kursu Öğreticisi Hamide Çalık'ı tebrik etti.

Erzurum Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, Türkiye geneli düzenlenen 2025 Yılı Erkek Din Görevlileri arası Hafızlık yarışmasında ikinci olan Ebu İshak Cami İmam Hatibi Yusuf Ürker ve Din Görevlileri arası kadınlar kategorisinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Yenişehir Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Hamide Çalık'a plaket takdim etti. - ERZURUM