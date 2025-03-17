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Erzurum Kızılayı'nda Başkanlık Adayı Orhan Akgüloğlu Projeleriyle Dikkat Çekiyor

Erzurum Kızılayı'nda Başkanlık Adayı Orhan Akgüloğlu Projeleriyle Dikkat Çekiyor
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Kızılay Erzurum Şubesi, 20 Mart 2025'teki kongreye hazırlanıyor. Mali Müşavir Orhan Akgüloğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı ve projelerini tanıttı. Akgüloğlu, Kızılay'ı daha etkin hale getirmek için yaşlılar konuk evi ve sağlık polikliniği gibi projeler geliştirmeyi hedefliyor. Kongre İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapılacak ve büyük bir katılım bekleniyor.

Türk Kızılayı Erzurum Şubesi, 20 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek kongreye hazırlanıyor. Kongrede başkanlık için aday olan isimlerden biri de Erzurum'un sevilen simalarından Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Orhan Akgüloğlu oldu.

Daha önce Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı yapan ve 15 Temmuz öncesi ve sonrasında kamusal bir görev üstlenen (kayyumlık) görevlerinde bulunan Akgüloğlu, şu anda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Erzurum İzleme Kurulu Başkanlığı ve İdari Gözlem Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Aynı zamanda Kızılay Erzurum Şube Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Akgüloğlu, Kızılay gönüllüleri arasında büyük destek görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Radyo Ritm'de yayınlanan Sesli Gazete programına konuk olan Akgüloğlu, projelerini ve vizyonunu anlattı. Programda Erzurum'da daha önce Kızılay Şube Başkanlığı yapmış olan merhum Mitat Turgutcan'ı rahmetle anan Akgüloğlu, başkanlık görevi kendisine tevdi edildiği takdirde hayata geçirmeyi planladığı projeleri paylaştı.

Öne çıkan projeler arasında yaşlılar konuk evi, Kızılay'a ait sağlık polikliniği, gönüllü bağışçıların daha aktif hale getirilmesi ve Erzurum Kızılay Şubesi'nin Türkiye genelinde örnek bir şube haline getirilmesi gibi çalışmalar yer alıyor. Bu projelerle Erzurum'da Kızılay'ın daha etkin bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Akgüloğlu, Erzurum halkının desteğiyle Kızılay'ın bölgedeki faaliyetlerini daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, tüm Erzurum halkını bu önemli kongreye davet etti. 20 Mart 2025 tarihinde İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrenin büyük bir katılımla gerçekleşecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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