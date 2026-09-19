Haberler

Erzurum Kent Konseyi’nden Gaziler Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Kent Konseyi’nden Gaziler Günü mesajı
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Gazilik mertebesiyle şereflenmiş tüm gazilerimizin gününü kutlayan Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsalidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül "Gaziler Günü"nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 1921 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verildiği 19 Eylül tarihi "Gaziler Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir.

Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

Bu anlamlı gün vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve Gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutlar, bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara saygı ve minnet duygularımı sunarım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sen misin Türkiye'yi beğenmeyen! Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi

Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
Batman'da otobüste yakalandı! Midesinden 35 parça halinde 253 gram eroin çıktı

Röntgen her şeyi ele verdi! Midesinden 35 paket eroin çıktı
CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

İçimizdeki hainler! Kimlikleri tespit edildi
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim

Tutuklu patrondan dudak uçuklatan yükselişe yanıt: Anormallik sezdim ama...
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti