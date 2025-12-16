Haberler

Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Karaburun'a hayırlı olsun ziyareti

Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Karaburun'a hayırlı olsun ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Onur Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tanfer, güvenlik için ortak çalışmalara vurgu yaptı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Onur Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a görevinde başarılar dileyen Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum'un asayiş ve güvenliği için yapılabilecek tüm ortak çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde olacaklarını ifade ederek, 'Kadim şehrimiz Erzurum'un güvenliği hepimizin ortak sorumluluğundadır" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, tüm kurumlarla olduğu gibi Emniyet Müdürlüğü ile de işbirliği içerisinde olacaklarını ve kadim şehir Erzurum'da sorunların çözümü için her türlü fedakarlığı göstereceklerini ifade ederek, "Huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz 24 saat fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren Emniyet mensuplarımıza da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum Kent Konseyi'nin desteklerinin ve iş birliğinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Emniyet Müdürü Karaburun, "Sivil toplum örgütleri ile koordineli çalışmak, şehirde güvenlik algısını güçlendiriyor. Bu tür ziyaretler dayanışmayı artırıyor. Nazik ziyaretleri için Hüseyin Tanfer Başkanlığı'ndaki Kurul Üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
title