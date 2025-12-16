Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Karaburun'a hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Onur Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a görevinde başarılar dileyen Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum'un asayiş ve güvenliği için yapılabilecek tüm ortak çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde olacaklarını ifade ederek, 'Kadim şehrimiz Erzurum'un güvenliği hepimizin ortak sorumluluğundadır" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, tüm kurumlarla olduğu gibi Emniyet Müdürlüğü ile de işbirliği içerisinde olacaklarını ve kadim şehir Erzurum'da sorunların çözümü için her türlü fedakarlığı göstereceklerini ifade ederek, "Huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz 24 saat fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren Emniyet mensuplarımıza da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum Kent Konseyi'nin desteklerinin ve iş birliğinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Emniyet Müdürü Karaburun, "Sivil toplum örgütleri ile koordineli çalışmak, şehirde güvenlik algısını güçlendiriyor. Bu tür ziyaretler dayanışmayı artırıyor. Nazik ziyaretleri için Hüseyin Tanfer Başkanlığı'ndaki Kurul Üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - ERZURUM