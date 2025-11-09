Erzurum Kent Konseyi'nden 10 Kasım ve Aziziye mesajı

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla anma mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve şükranla andıklarını ifade eden Başkan Tanfer, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece üstün askeri dehası ile değil aynı zamanda ülkenin en karanlık günlerinde milletine umut ışığı olarak hür ve bağımsız yaşama onurunu kazandırmış bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 87'nci yıl dönümünde milletçe sonsuz saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Başkan Hüseyin Tanfer, mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile girdiği her mücadeleden mutlak galip olarak çıkmıştır. Fazilet ve ciddiyeti ile memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam bir siyasi zafer kazandırmıştır. Türk milletine ilham veren önderliği, dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri deha olarak kudret ve cesareti ve giriştiği yenileşme hareketleri ile modern Türkiye'nin en ileri memleketler arasındaki hak ettiği yeri almasını sağlamıştır.

Bir milletin büyüklüğünün en temel taşını oluşturan kendine güvenme ve dayanma duygusunu uyandırmıştır. Atatürk dehasıyla kazandığı zaferlerle ölümsüzleşmiştir. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece üstün askeri dehası ile değil aynı zamanda ülkenin en karanlık günlerinde milletine umut ışığı olarak hür ve bağımsız yaşama onurunu kazandırmış bir liderdir. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Atatürk'ü anmak demek onun güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için her zaman bilinçli olmak, içerde ve dışarıda ülkemizin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara fırsat vermemektir.

Atatürk, sadece Türk Milleti olarak bizlerin değil tüm dünyanın saygıyla yad ettiği, büyük bir devlet adamı idi. Türk Milletini bağımsızlık, özgürlük yolunda yol gösterici olmasıyla değil, kişiliğiyle de örnek bir insan olmayı başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk adı silinmeyecek bir dünya lideridir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla 10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nu anlama ve bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet gelecek nesillere teslim etme mücadelemizi tazelediğimiz gündür.

Bugün, bizler de aziz Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 103'inci yıl dönümünde ülkemiz daha da büyüyecek ve geleceğin güçlü Türkiye'si mazlum milletlere umut olacaktır.

Bu vesileyle İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

'Nene Hatun, Kahramanlığı ile elindeki baltası ile düşmanı püskürttü'

Nene Hatun'un Türk tarihinde emsalsiz kahramanlık örneklerinden birisini teşkil ettiğini kaydeden Başkan Tanfer, Rus Savaşı'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları'nda ki savunma destanının 148'nci yıl dönümü münasebetiyle Aziziye Destanının tarihte önemli yer aldığını ifade ederek, "Erzurum Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu kent 58 gün ve sahipliği yaptı. Kurtuluş savaşının ve Cumhuriyet'in temelleri bu kentte atıldı. Yine bu necip millet, Dadaşlar, kahramanlıklarına devam etti. Kahramanlığı ile elindeki baltası ile düşmanı püskürten Kahramanlık destanı yazan Nene Hatun da Erzurumlular için bir sembol olmuştur. Tarihimize "93 Harbi" adıyla geçen Türk-Rus Savaşı'nda Erzurum'un Aziziye Tabyasında gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandırmıştır. Nene Hatun, Türk tarihinde emsalsiz kahramanlık örneklerinden birisini teşkil ediyor. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu. - ERZURUM