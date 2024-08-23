Üye Girişi
Haberler

Erzurum Kalkınma Vakfı Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Güzel, Atatürk Üniversitesi ile ortak projeler üretme ve destek olma isteğini dile getirdi.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)Başkanı Erdal Güzel, ER-VAK Heyeti ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.

Başkan Güzel,Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un marka değeri ile gelişimine önemli ölçüde katkı sağladığını ifade ederek, "Türkiye'nin en köklü fakültelerine sahip olan Atatürk Üniversitemiz, sağlık alanında yaptığı çalışmalarla da adından sık sık söz ettiriyor. Erzurum Kalkınma Vakfı olarak ortak proje üretme ve destek olma yolunda Atatürk Üniversitemizin ortaklaşa istişare, işbirliği içerisinde olmayı arzu ediyoruz.

Erzurum Kalkınma Vakfı olarak 28.Sultan Sekisi toplantılarını 1991 yılından bu güne aksatmadan düzenledik. ERVAK olarak, Sultan Sekisi Toplantıları ile şehrin ve bölgenin önemli konularını gündeme taşıyan ve farkındalık oluşturan Erzurum Kalkınma Vakfı'nın bu sene ki konusu "Deprem Gerçeği ve 'Erzurum" olacak. Erzurum Kalkınma Vakfı olarak Üniversitemizle beraberlik içerisinde olmak istiyoruz. Sayın Rektörümüzün Erzurum üzerindeki hassasiyetini biliyoruz. Erzurum Kalkınma Vakfı Atatürk Üniversitesi olarak birlikte hareket ederek Erzurum'a yeni projeler kazandırma adına hizmet vermek istiyoruz. Erzurum Kalkınma Vakfı olarak yeni görevinizde Atatürk Üniversitemize daha etkin ve başarılı hizmetler yapmayı temenni ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise, Erzurum Kalkınma Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Bilgi üreten ve ülke katma değerine fayda sağlayacak projeler geliştiren Atatürk Üniversitesi bulunduğu toplumun lokomotifi konumundadır. Kalkınmak, toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat gibi birçok alanda gelişmek anlamı taşıyor. Atatürk Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yapılanmanın yanında dış paydaşlarımıza da katkı sunmayı sürdüreceğiz.

Her zaman sorumluluğun bilincinde olarak hizmet projelerine destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. Erzurum Kalkınma Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Başta üstün gayret sarf eden Sayın Erdal Güzel'e ERVAK Yönetiminin Erzurum'a önemli projeleri hayata geçirmekle verdiği hizmetler takdire şayandır. Sayın Erdal Güzel ve Yönetimini tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum. Bu anlamda nasip olursa birlikte daha güzel başarılı projeleri hayata geçirerek şehrimize hizmet etmenin heyecanını hep birlikte yaşayacağımızı ümit ediyorum. Bu güzel duygu ve düşünceleriniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Rektör Prof.Dr. Hacımüftüoğlu, Erzurum Kalkınma Vakfı Heyeti ile birlikte ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Erdal Güzel erzurum Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir? KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi! BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ) KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri... En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki!
title