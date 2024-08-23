Erzurum Kalkınma Vakfı Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)Başkanı Erdal Güzel, ER-VAK Heyeti ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.

Başkan Güzel,Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un marka değeri ile gelişimine önemli ölçüde katkı sağladığını ifade ederek, "Türkiye'nin en köklü fakültelerine sahip olan Atatürk Üniversitemiz, sağlık alanında yaptığı çalışmalarla da adından sık sık söz ettiriyor. Erzurum Kalkınma Vakfı olarak ortak proje üretme ve destek olma yolunda Atatürk Üniversitemizin ortaklaşa istişare, işbirliği içerisinde olmayı arzu ediyoruz.

Erzurum Kalkınma Vakfı olarak 28.Sultan Sekisi toplantılarını 1991 yılından bu güne aksatmadan düzenledik. ERVAK olarak, Sultan Sekisi Toplantıları ile şehrin ve bölgenin önemli konularını gündeme taşıyan ve farkındalık oluşturan Erzurum Kalkınma Vakfı'nın bu sene ki konusu "Deprem Gerçeği ve 'Erzurum" olacak. Erzurum Kalkınma Vakfı olarak Üniversitemizle beraberlik içerisinde olmak istiyoruz. Sayın Rektörümüzün Erzurum üzerindeki hassasiyetini biliyoruz. Erzurum Kalkınma Vakfı Atatürk Üniversitesi olarak birlikte hareket ederek Erzurum'a yeni projeler kazandırma adına hizmet vermek istiyoruz. Erzurum Kalkınma Vakfı olarak yeni görevinizde Atatürk Üniversitemize daha etkin ve başarılı hizmetler yapmayı temenni ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise, Erzurum Kalkınma Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Bilgi üreten ve ülke katma değerine fayda sağlayacak projeler geliştiren Atatürk Üniversitesi bulunduğu toplumun lokomotifi konumundadır. Kalkınmak, toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat gibi birçok alanda gelişmek anlamı taşıyor. Atatürk Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yapılanmanın yanında dış paydaşlarımıza da katkı sunmayı sürdüreceğiz.

Her zaman sorumluluğun bilincinde olarak hizmet projelerine destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. Erzurum Kalkınma Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Başta üstün gayret sarf eden Sayın Erdal Güzel'e ERVAK Yönetiminin Erzurum'a önemli projeleri hayata geçirmekle verdiği hizmetler takdire şayandır. Sayın Erdal Güzel ve Yönetimini tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum. Bu anlamda nasip olursa birlikte daha güzel başarılı projeleri hayata geçirerek şehrimize hizmet etmenin heyecanını hep birlikte yaşayacağımızı ümit ediyorum. Bu güzel duygu ve düşünceleriniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Rektör Prof.Dr. Hacımüftüoğlu, Erzurum Kalkınma Vakfı Heyeti ile birlikte ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM