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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve beraberindeki eğitim heyeti, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Erzurum Valiliği makamında gerçekleşen kabulde; İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Okul Müdürü Muharrem Şahin, Sınıf Öğretmeni Elif Elitok ile öğrenciler Ebrar Meva Arınç ve Emir Asaf Karakoç eşlik etti. Öğrenciler, günün anısına Vali Baruş'a çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, öğretmenler ve öğrencilerle bir süre yakından ilgilenerek sohbet etti. Eğitimin toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Baruş, fedakarca görev yapan tüm eğitim neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı