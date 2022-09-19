Erzurum haber | Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

ERZURUM - Erzurum'da 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle Havuzbaşı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Törene, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Gaziler Günü kutlama programında çerçevesinde Atatürk Anıtı'na Erzurum Valiliği, Kolordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

"19 Eylül Gazilerimizin şeref günüdür"

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci Mesci, "Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşımızın seyrini değiştirerek bugünün hür ve bağımsız Türk Devleti'nin yolunu açmıştır." dedi.

Mesci, "19 Eylül İnönü'de Sakarya'da Dumlupınar'da cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyen İstiklal Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül dünya barışı için Kore'de savaşan Türk'ün gücünü dünyaya ilan eden Kore Gazilerimizin şeref günüdür. Gaziler günü bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birer temsilcilerisiniz." şeklinde konuştu.

"Gazilik Türk destanı yazan kahramanın adıdır"

Türk Silahlı Kuvvetleri adına ise Muhabere Astsubay Çavuş Emrecan Cömert, söz aldı.

Astsubay Cömert, "Bu vatan için hayatlarını feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna ulaşan kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği gününde yıl dönümüdür. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna sev seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik, Türk vatanseverlik ve Türk destanı yazan kahramanın adıdır." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Vali Memiş ve protokol, şehitlikleri ziyaret ederek dua etti, mezarlarına karanfil bıraktı.