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Erzurum'da Gaziler ve Gençler Buluştu

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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle 'Kahramanlık Buluşmaları' etkinliği düzenledi. Abdurrahman Gazi Orta Okulu'nda gerçekleşen buluşmada, İl Müdürü Hasan Aykut gazilerin kahramanlık hikayelerinin gençlere ilham vereceğini belirtti. Gazilik unvanının Türk milletinin onuru olduğu vurgulandı. Programda gaziler, savaş anılarını paylaşarak vatan sevgisinin önemini anlattı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde düzenlenen Kahramanlık Buluşmaları etkinliği, kapsamında öğrenciler ve gaziler buluşması gerçekleştirildi.

Abdurrahman Gazi Orta Okulunda gerçekleşen programın açılışında konuşan İl Müdürü Hasan Aykut, gazilerin kahramanlık hikayelerinden ilham alarak gençlere yol göstermek maksadıyla programı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Aykut, gençlere milli bilinç kazandırmanın önemine değinerek şunları ifade etti: "Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle, gazilerimizle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyoruz. Vatan savunmasında gösterdikleri kahramanlıklarla bu ülkenin bağımsızlığını bizlere miras bırakan gazilerimizi ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Gazilerimizin fedakarlıklarıyla kurduğumuz bu vatan, daima onların emanetidir. Gazilik, tarihin her döneminde Türk milletinin en onurlu unvanlarından biri olmuştur. Gençlerimize bu onurlu mirası aktarmak için bugün buradayız."

İl Müdürü Aykut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından kendisine "Gazi" unvanı verildiği güne de atıfta bulunarak, gaziliğin Türk milletinin onur kaynağı olduğunu vurguladı.

Aykut konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gazilerimiz, bu vatanın en onurlu evlatlarıdır. Onlar, canlarını hiçe sayarak milletimizin istiklali ve bağımsızlığı uğruna mücadele vermişlerdir. Bugün burada gazilerimizin cesaret ve fedakarlık dolu hikayeleriyle gençlerimizin yüreklerine kahramanlık duygularını kazıyacağız. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine her zaman destek olmayı bir görev biliyoruz."

Programın devamında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfından Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi özel kuvvetlerden emekli Astsubay Ömer Çelik ve Gazi Muhammed Karakuş kürsüye çıkarak gazilik kavramının kutsallığına ve vatan sevgisinin yüceliğine dair konuşmalar gerçekleştirdi.

Programa katılan gaziler savaş meydanlarındaki kahramanlıkları ve fedakarlıkları hakkında etkileyici anılarını paylaştı.

Her konuşmacı, gazilik unvanının tarih boyunca Türk milletinin onur kaynağı olduğunu, bağımsızlık mücadelesinin temel taşlarından biri olduğunu dile getirerek, gazilik onurunun nesilden nesile aktarılması gerektiğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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