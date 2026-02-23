Haberler

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden dumansız bir gelecek için anlamlı yarışma

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden dumansız bir gelecek için anlamlı yarışma
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, çocuk ve gençlerde sigara karşıtı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Benim Kahramanım Sigarayı Bıraktı' sloganıyla bir yarışma düzenliyor. Ortaokul öğrencileri, yetişkinleri Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirerek bisiklet kazanma şansı elde edecek.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı, çocuk ve gençlerde sigara karşıtı farkındalık oluşturmak ve yetişkinleri sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla anlamlı bir yarışma hayata geçirildi. "Benim Kahramanım Sigarayı Bıraktı-Dumansız Bir Dünya Bırak, Bisikleti de Bizden Olsun" sloganıyla düzenlenen yarışma, ortaokul öğrencilerini kapsıyor.

Yarışmanın temel amacı; öğrencilerin, sigarayı bırakma sürecinde olan ya da sigara kullanan yetişkinleri Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirmesini sağlamak ve bu süreçte çocukların aktif rol alarak sağlık elçiliği görevini üstlenmesini teşvik etmek.

Yarışmaya, ortaokul öğrencisi olmak ve 9 Şubat - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında sigara veya diğer tütün ürünlerini kullanan yetişkinleri Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirmek şartıyla katılım sağlanabilecek.

Yarışma sonunda en fazla sayıda yetişkini Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendiren öğrenciye bisiklet hediye edilecek. Ayrıca başarılı öğrencinin okuluna teşekkür belgesi takdim edilecek.

Ödül töreninin, 17 Haziran 2026 tarihinde Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenmesi planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
