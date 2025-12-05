Haberler

Mezuniyet ödevi için fotoğraflarla Gazzeli Kadınlar'ı anlattılar

Mezuniyet ödevi için fotoğraflarla Gazzeli Kadınlar'ı anlattılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Sümeyye Yanar ve Mustafa Kaan Erikan, mezuniyet ödevi olarak Gazze'deki kadınların yaşam zorluklarını fotoğraflarla sergiye taşıdı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açılan sergi, Gazzeli kadınların direnişine dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2 öğrenci mezuniyet ödevi için " Gazze'nin Kadınları"nı konu ederek onların yaşantılarının zorluklarını, direnişlerini canlandıran fotoğraflarla sergi açtılar.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Sümeyye Yanar ve Mustafa Kaan Erikan, mezuniyet ödevi için Gazze'de ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için, orada yaşayan kadınları seçti. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde çektikleri fotoğraflarla sergi açan öğrenciler, Gazzeli kadınların yaşadıkları olumsuzlukları ve direnişlerini yakın çevrelerindeki insanların yardımıyla fotoğrafladılar. Bunu yaparken Erzurum'un farklı yerlerindeki harabe ve yıkık mekanları kullandılar.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Proje Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Etem Zinderen, öğrencilerinin böylesine anlamlı bir günde farkındalık oluşturacak etkinliğin altına imza atmış olmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade ettiler.

Gazzeli kadınların ve çocukların yaşadığı dramı anlatan canlandırma fotoğraflarda bulunan Nurhayat Yanar (59) ve Ayşegül Deniz (12), çekimler esnasında gözyaşlarına hakim olamadıklarını, Gazze'de yaşayan insanların yaşadıklarını yüreklerinde hissettiklerini dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Raftaki ürünü gören zabıta sinirlendi: Derhal kaldırın buradan
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda Güler 'Neden' diye soruyordu

Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda "Neden" diye soruyordu
Telefonda sevgilisi ile tartışan genç kız 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Sevgilisi ile tartışan kadın 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın

ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.