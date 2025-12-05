Mezuniyet ödevi için fotoğraflarla Gazzeli Kadınlar'ı anlattılar

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2 öğrenci mezuniyet ödevi için " Gazze'nin Kadınları"nı konu ederek onların yaşantılarının zorluklarını, direnişlerini canlandıran fotoğraflarla sergi açtılar.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Sümeyye Yanar ve Mustafa Kaan Erikan, mezuniyet ödevi için Gazze'de ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için, orada yaşayan kadınları seçti. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde çektikleri fotoğraflarla sergi açan öğrenciler, Gazzeli kadınların yaşadıkları olumsuzlukları ve direnişlerini yakın çevrelerindeki insanların yardımıyla fotoğrafladılar. Bunu yaparken Erzurum'un farklı yerlerindeki harabe ve yıkık mekanları kullandılar.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Proje Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Etem Zinderen, öğrencilerinin böylesine anlamlı bir günde farkındalık oluşturacak etkinliğin altına imza atmış olmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade ettiler.

Gazzeli kadınların ve çocukların yaşadığı dramı anlatan canlandırma fotoğraflarda bulunan Nurhayat Yanar (59) ve Ayşegül Deniz (12), çekimler esnasında gözyaşlarına hakim olamadıklarını, Gazze'de yaşayan insanların yaşadıklarını yüreklerinde hissettiklerini dile getirdiler. - ERZURUM