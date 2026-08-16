Erzurum'da motosiklet kazasında ölen amatör futbolcu Mehmet Lermi son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 37 yaşındaki amatör futbolcu ve esnaf Mehmet Lermi, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde toprağa verildi. Vakfıkebir'de esnaflık yapan Lermi, eski futbolcu arkadaşlarını ziyaret için gittiği Erzurum'da geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Cenazesi, Vakfıkebir'deki Eski Taş Camii'nde kılınan namazın ardından Tonya'ya bağlı Büyük Mahalle'de dualarla defnedildi.
Erzurum'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki amatör futbolcu ve esnaf Mehmet Lermi, Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan ve amatör liglerde uzun yıllar futbol oynayan Mehmet Lermi, eski futbolcu arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla gittiği Erzurum'da motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Lermi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Lermi'nin vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasında da büyük üzüntüye neden oldu.
Mehmet Lermi'nin cenazesi bugün Vakfıkebir ilçesindeki Eski Taş Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tonya ilçesine bağlı Büyük Mahalle'ye götürüldü.
Lermi, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.