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Erzurum'da Kadir Gecesi Yoğunluğu

Erzurum'da Kadir Gecesi Yoğunluğu
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Tarihi Ulu Cami ve Lalapaşa Camii'nde Kadir Gecesi dolayısıyla büyük bir katılım gerçekleşti. Erzurumlular, Kur'an-ı Kerim okumak ve namazlar kılarak geceyi dua ile geçirdi.

Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Tarihi Ulu Cami ve Lalapaşa Camii'nde mübarek Kadir Gecesi'ni geçirmek isteyen Erzurumlular adeta izdiham oluşturdu. Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, vatandaşlar yatsı, teravih ve tesbih namazı kılarak Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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