Erzurum'da görevli fizik öğretmeni Bayburt'ta aronya bahçesi kurdu, brix 23 çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum Horasan Fen Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yapan Önder Turan'ın aronya merakı, memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde bahçeye dönüştü. Yaklaşık 3 yıldır aronya yetiştiren Turan, hafta sonları ve fırsat bulduğu zamanlarda köyüne gelerek bahçesiyle ilgileniyor. Yaz tatillerini toprakla iç içe geçiren Turan, bölge ikliminin avantajıyla standartların üzerinde kaliteli ürünler elde ediyor.

Markette gördüğü aronyayı satın alıp tadını beğenmesinin ardından internet üzerinden araştırma yapan Turan, alternatif tarım girişimi olarak başladığı üretimde 200 fidan dikti. Meyve vermeye başlayan aronyalardan bitki başına ortalama 1 kilogram ürün alan Turan, üretimini sürdürmek istediğini söyledi.

Aronya bahçesinin kendisi için keyif aldığı bir uğraşa dönüştüğünü belirten Turan, "Fizik öğretmeniyim, yaz aylarında özellikle bahçeye gelip aronyalarla uğraşmak bana büyük zevk veriyor. Aronya bahçesi kurmamızın sebebi marketlerde görüyordum. Satın aldım, denedim, tadı hoşuma gitti. Daha sonra internet üzerinden araştırdım. 200 fidanla başladık, şu anda ağaç başı ortalama 1 kilo civarı ama aronya alıyoruz" dedi.

Aronyanın brix değeri 23 çıktı

Bahçesinde yetiştirdiği aronyaların brix değerini refraktometreyle ölçen Turan, yaptığı ölçümde değerin 23 çıktığını kaydetti. Meyvelerde olgunluk ve tatlılık derecesini gösteren brix değerinin yüksek çıkmasıyla meyvenin tatlılığı da artıyor. Aronyada standart brix değerinin 18-20 arasında olduğunu belirten Turan, Gümüşdamla köyünün iklim koşullarının yüksek brix değerinde etkili olduğunu söyledi.

Refraktometreyle ölçümün nasıl yapıldığını da anlatan Turan, meyveden aldığı örneği cihazın üzerine damlattıktan sonra yayılmasını beklediğini, kapağını kapatarak güneşe doğru baktığında değerin ölçekte görüldüğünü aktardı. Turan, "Baktığımda şu anda 23 gösteriyor. Aronyanın standart Brix değeri 18 ile 20 arası olması gerekiyor. Ama bizim köyümüzün ikliminden dolayı Brix değerimiz yüksek oluyor, daha kaliteli oluyor" diye konuştu.

Goji berry yetiştiriciliği için de deneme yapıyor

Aronyanın yanında farklı ürünleri de denemek isteyen Turan, kurt üzümü olarak bilinen goji berry fidanlarını Burdur'daki bir üreticinin bahçesini ziyaret ettikten sonra satın aldı. Üreticinin bahçesinde ürünü inceleyen ve tadına bakan Turan, daha sonra fidanları Gümüşdamla'daki bahçesine dikti.

Goji berry fidanlarının da meyve vermeye başladığını dile getiren Turan, "Goji berry fidanlarını ektik, toprakla buluşturduk. Sürekli meyve veriyor. Oldukça sağlıklı bir meyve. Biz de burada deneme amacıyla goji yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aronyanın kilo fiyatının piyasada 200 ile 500 lira arasında değiştiğini kaydeden Turan, yeni başladıkları için ürünlerini piyasaya 250 liradan verdiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı