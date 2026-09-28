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BAE, Netanyahu'nun 27 Eylül'de Bin Zayid ile görüştüğünü doğruladı

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BAE, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu. WAM, Netanyahu'nun 27 Eylül'de BAE'yi ziyaret ettiğini, Bin Zayid'in onu karşıladığını ve görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ülkeyi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Eylül'de BAE'yi ziyaret ettiği doğrulandı.

Bin Zayid'in Netanyahu'yu karşıladığı belirtilen haberde, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, dün ismini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Netanyahu'nun sabah saatlerinde BAE'ye gittiğini aktarmıştı. Haberde, Netanyahu'nun gün boyu BAE'de kaldığı ve Bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Haaretz gazetesi, daha önce Bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığını iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından yalanlanmıştı.

Kaynak: AA
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