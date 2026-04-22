Erzurum'da Çanakkale ruhu sahneye taşındı

Erzurum'da Çanakkale ruhu sahneye taşındı
Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan "Son Nefes: 57. Alay" isimli tiyatro gösterisi izleyiciyle buluştu.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan "Son Nefes: 57. Alay" isimli tiyatro gösterisi izleyiciyle buluştu. Programda, 23 Nisan'ın coşkusu ile Çanakkale ruhu aynı sahnede buluşurken, duygu dolu anlar yaşandı.

Programın açılışında konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün aziz hatırasını yaşatmak ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını birlikte idrak etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. Baruş, sahnelenen oyunun yalnızca bir tiyatro gösterisi olmadığını, aynı zamanda milletin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu fedakarlığın, inancın ve direniş ruhunun güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti.

Alay'ın, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözünün vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayan Baruş, bu ruhun Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun ta kendisi olduğunu söyledi. 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmiş çok özel bir gün olduğunu dile getiren Baruş, çocukların bu vatanın sadece bugünü değil, yarınları da olduğunu kaydetti.

Çocuklara hitaben konuşan Baruş, sahnede sergilenen performansın tarihine sahip çıkan, değerlerini bilen ve geleceği inşa edecek güçlü nesillerin varlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen çocukları tebrik etti. Baruş, organizasyonun hazırlanmasında katkı sunan başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere tüm idarecilere, eğitmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Baruş'un konuşmasının ardından, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan 24 kız çocuğu tarafından hazırlanan "Son Nefes: 57. Alay" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Çocukların sahne performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanı bir kez daha hafızalarda canlandırıldı.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kamu kurum temsilcileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
