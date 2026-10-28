Erzurum’da 93 Harbi’nin isimsiz kahramanları: 7 kardeşin mezarı gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

Erzurum'da 93 Harbi'nde şehit düşen 7 kardeşin yan yana defnedildiği mezarlar, Mecidiye Tabyası'nın alt kısmındaki otluk alanda gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Erzurum'un savunulmasında yaşanan çetin mücadelelerin izlerini taşıyan mezarlar, araştırmacı-yazar Taner Özdemir'in çalışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Yıllar önce tespit edilen ve fotoğraflarla kayıt altına alınan mezarlarda yatan 7 kişinin kimlikleri ise henüz bilinmiyor.

"Kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgimiz mevcut değil"

Mecidiye Tabyası'nın alt kısmında incelemelerde bulunan araştırmacı-yazar Taner Özdemir, 93 Harbi sırasında şehit düşen 7 kardeşin yan yana defnedildiğini belirterek, "1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, diğer adıyla Rumi takvime göre 93 Harbi'nin önemli bir tarihi sürecindeyiz. Burada, bulunduğumuz yerde tam 7 kardeşin mezarı var. Erzurum'da 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sırasında şehit düşen 7 kardeş buraya defnedilmiş. Yan yana dizilmiş 7 mezar bulunuyor. Bu mezarlar yıllar önce tespit edilmiş, bunlarla ilgili fotoğraflarımız da var. Ancak 7 kardeşin kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgimiz mevcut değil. İnşallah buradaki bilgiler net olarak ortaya çıkarıldığında 7 kardeşin hikayesini de daha net bir şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Tarih ve vefa adına mezarları düzenlenmeli"

93 Harbi'nin hafızalarda yer edinen isimleri kadar isimsiz kahramanların da önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "93 Harbi'nde Nene Hatunlar, Kervaklı Hüseyin Ağalar, Name Kadınlar ve Yaşar Emmiler ne kadar önemliyse, isimsiz 7 kardeş de o kadar önemli. Şehrimiz adına, tarih adına ve vefa adına inşallah buradaki 7 kardeşin mezarları da bir şekilde düzenlenmiş olacak. Otların arasında tam olarak görünmüyor ancak baştan başa kadar 7 vatan evladının mezarı burada bulunuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı