Erzurum'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD verilerine göre Erzurum Palandöken merkezli 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi. İlk değerlendirmelere göre, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad verilerine göre, Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere saat 06: 07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel