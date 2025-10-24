Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre, Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere saat 06: 07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZURUM