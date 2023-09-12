Erzurum AFAD'dan Libya'ya 7 kişilik ekip

Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde 1 Eylül tarihinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana geldi. Afad, Libya Hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine Libya'ya; 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 Bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderilmesini planlandı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü'de Libya'ya gönderilecek olan su üstü ve su altı arama kurtarma ekibine 7 personelle destek verecek. Ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında meydana gelen afetlere her defasında ilk giden arama-kurtarma ekipleri arasında yer alan AFAD Erzurum ekipleri Libya'daki çalışmalara destek olacak. - ERZURUM