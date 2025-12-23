Erzurum adli yargı heyeti EBYÜ'de
Erzurum'daki adli yargı kurumlarının üst düzey temsilcileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ziyaretlerinden dolayı heyet üyelerine teşekkür etti.
Heyet üyeleri ise misafirperverliği dolayısıyla Rektör Levent'e teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN