Sobada kaşarlı patates etrafında buluşma

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yavuz Selim Camii altında bulunan çay ocağında Tıp Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti. Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sobada pişmiş kaşarlı patates eşliğinde samimi anlar yaşandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen bir program sırasında bir öğrencinin sobada kaşarlı patates davetini geri çevirmeyen Vali Aydoğdu, yatsı namazının ardından Yavuz Selim Camii altındaki çay ocağına geçti. Burada öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Aydoğdu, çay içip sobada pişirilen patatesin tadına baktı.

Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: Kaşarlı patates

Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, kafe ve çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates, kış gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal gaz ve kalorifer kullanımının artması, soba kültürünü büyük ölçüde ortadan kaldırsa da, bazı işletmeler bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Özellikle kış aylarında kurulan sobalar, hem nostaljik görüntüler oluşturuyor hem de geçmişin sıcaklığını günümüze taşıyor. Erzincanlılar için sobada pişen kaşarlı patates, yalnızca bir lezzet değil; aynı zamanda sohbetin, paylaşımın ve samimiyetin simgesi olmaya devam ediyor. - ERZİNCAN