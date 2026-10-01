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Erzincan Valisi Aydoğdu, kaymakamlara vatandaş odaklı hizmet talimatı verdi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, kaymakamlara vatandaş odaklı hizmet talimatı verdi
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Erzincan Valisi Aydoğdu başkanlığındaki toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamlar, altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet yatırımlarını değerlendirdi. İlçelerdeki projeler hakkında bilgi alan Aydoğdu, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesi talimatını verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile eğitim, sağlık ve sosyal hizmet yatırımları değerlendirildi. İlçelerde devam eden projeler hakkında vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından Vali Aydoğdu'ya bilgi verildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla yürütülmesi, sahadaki çalışmaların yakından takip edilmesi ve vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin çözümler üretilmesi talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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