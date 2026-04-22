Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "23 Nisan millet egemenliğinin simgesidir"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tanoğlu, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'nin, millet iradesinin tecelli ettiği ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Tanoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı gün, dünya üzerinde çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek millet olmamızın haklı gururunu yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tanoğlu, TBMM'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek, çocukların ülkenin aydınlık geleceği olduğunu kaydetti.

Çocukların bilimin ışığında, milli ve manevi değerlere bağlı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Tanoğlu, başta Atatürk olmak üzere birinci meclisin kahraman üyelerini ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Tanoğlu, mesajının sonunda tüm çocukların bayramını kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi