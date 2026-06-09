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193 kişilik ilk hacı kafilesi Erzincan'a döndü

193 kişilik ilk hacı kafilesi Erzincan'a döndü
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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca giden 193 kişilik ilk Erzincan hacı kafilesi, kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayarak Erzincan Havalimanı'na döndü. Hacılar, yakınları ve müftülük görevlileri tarafından karşılandı. Son kafilenin 8 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadetini yerine getiren 193 kişilik ilk Erzincan hacı kafilesi yurda döndü.

Kutsal topraklardaki hac görevlerini tamamlayan hacılar, sabah saatlerinde Erzincan Havalimanı'na iniş yaptı.

Hacılar, Erzincan İl Müftülüğü Hac ve Umre Bürosu görevlileri ile yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Mukaddes bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan hacılar, aileleri ve sevdikleriyle hasret giderdi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, kutsal topraklardan dönecek son hacı kafilesinin ise 8 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşmasının beklendiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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