Erzincan'daki maden faciası ihmalkarlık ve vurdumduymazlıktır

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili "Yaşanan bu maden faciasına kaza denmesi, ulaşmaya çalıştığımız 9 işçiye karşı büyük bir ayıp hakaret ve iftira olacaktır. Çünkü bu bir kaza değil, tamamen ihmalkarlık ve vurdumduymazlıktır. Bu zafiyet ve bu ihmalkarlık işini düzgün yapan diğer işletmeleri ve yönetimleri de zan altında bırakmaktadır. Yeteri derecede alınmayan güvenlik uygulamaları, doğa ile inatlaşmanın çok ötesinde doğayı yok saymak insan hayatı ile oynamaktır" dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden felaketine ilişkin dün açıklama yaptı. Çetin, şunları söyledi:

"BU BİR KAZA DEĞİL TAMAMEN İHMALKARLIKTIR"

"Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçimize halen ulaşılamamıştır. Süreç, arama kurtarma faaliyetlerinin tüm hızı ve imkanlarla devam etmesine karşın umutlarımızın tükenme durumuna geldiği bir noktadır. Facia, kar hırsı işçi sağlığı güvenliği tedbirlerini hiçe saymaktır. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, ilk günden beri takip ettiği ve elde ettiği bilgilere göre, facianın yaşanmasındaki temel sebebin yine kar hırsı olduğunu, iş sağlığı güvenliği uygulamalarının yetersizliğine ve insan hayatının ne kadar ucuzlaştırıldığını tespit etmiştir. Yaşanan bu maden faciasına kaza denmesi, ulaşmaya çalıştığımız 9 işçiye karşı büyük bir ayıp hakaret ve iftira olacaktır. Çünkü bu bir kaza değil, tamamen ihmalkarlık ve vurdumduymazlıktır. Bu zafiyet ve bu ihmalkarlık işini düzgün yapan diğer işletmeleri ve yönetimleri de zan altında bırakmaktadır. Yeteri derecede alınmayan güvenlik uygulamaları, doğa ile inatlaşmanın çok ötesinde doğayı yok saymak insan hayatı ile oynamaktır.

"9 MADEN İŞÇİSİ HİÇE SAYILARAK GÖREVLENDİRİLDİ"

Bu bir insanın değil küçücük bir canlının dahi girmemesi gereken bu riskli bölgede kontrol amaçlı bile olsa 9 tane maden emekçisi neden hiçe sayılarak görevlendirilir. Bu facianın mürettipleri de ilk olarak bölge halkının hayvancılık tarım gibi geçim kaynaklarını bertaraf etmiş daha sonra bölge insanının iş vaadi ile imkan tüccarlığı ile mahküm etmiştir. Bölge halkının geçim kaynağı ipotek altına alınmıştır. İşçinin sadece emeğini satın almamış aynı zamanda geçimini, geleceğini ipotek altına almıştır. Bu nedenlerdendir ki yöre insanının acı bekleyişleri de gelecek kaygısıyla sürdürmektedir. Sorumlular, suçlular her kimse bunun cezasını çekene kadar teknik heyetimizle hukukçularımızla bütün davaların kamuoyu ve adalet önünde sonuna kadar takipçisi olacağız. Ekmek davası uğruna canından olan, bizleri öldürenlerin yakalarından ellerimizi çekmeyeceğiz."