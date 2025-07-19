Erzincan'da Türkçe Yaz Okulu Programı Çerçevesinde Öğrenci Ziyareti

Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında 12 farklı ülkeden Erzincan'a gelen 14 öğrenci, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Öğrencileri Erzincan'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, "Erzincan, sakin ve huzurlu bir şehir. Doğa ve su sporları bakımından ülkemizin en önde gelen şehirlerinden biri. Zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla burada kendinizi evinizde hissedeceksiniz" dedi. Türkiye'nin, demokrasinin, Cumhuriyetin ve İslam dininin en güzel yaşandığı ülkelerden biri olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "İnsanlarımız çok misafirperverdir, samimidir ve içtendir. Bizim inanılmaz bir tarihi birikimimiz var bu coğrafya üzerinde. Onun için sizlerin Türkiye'yi tanıması, Erzincan'ı tanıması bizler için çok önemli. Bunlar sizlerin hayatınızda iz bırakacak ziyaretler. Ülkelerinize döndüğünüzde Türkiye'nin ve Erzincan'ın iyiliklerini güzelliklerini kalplerinizde taşıyarak, ülkelerinize götürmeniz bizler için çok önemli" diyerek konuştu.

Vali Aydoğdu, öğrencilere Türkçe öğrenme yolculuklarında başarılar dileyerek, "Sizlerin burada geçirdiğiniz zamanın hem eğitici hem de keyifli olmasını temenni ediyorum. Türkçeyi öğrenirken kültürümüzü de yakından tanımanız bizleri mutlu edecektir" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN