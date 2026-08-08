Öğrencilere Akıllı Tarım Eğitimi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Değer Erzincan Projesi kapsamında Bahçelievler İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek akıllı tarım ve modern üretim yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitim programında öğrencilere tarımda teknolojinin önemi, akıllı tarım uygulamaları, modern üretim yöntemleri ve geleceğin tarımına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Programda çocukların küçük yaşta tarım bilinci kazanması ve teknoloji destekli üretimin önemini öğrenmesine yönelik uygulamalara yer verildi.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte, bilinçli üretici nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı