Türk bayrağına sarılı naaşıyla memleketine uğurlandı

Erzincan'da 23 Şubat'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Başkök, düzenlenen askeri törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat gecesi 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Başkök, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç astsubay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Başkök için bugün Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manganın omuzlarında cenaze aracına taşındı. Törene ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan Başkök'ün cenazesinin, 3 Mart Salı günü Ordu'nun Gökömer Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, genç astsubayın kazadan yaklaşık 4 saat önce kaza yaptığı motosikletiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarının, sevenlerini derinden etkilediği belirtildi. - ERZİNCAN

