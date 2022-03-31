Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı

Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayına sayılı günler kala caddelere asılmaya başladı.

Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayına sayılı günler kala caddelere asılmaya başladı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahyalar, o günden bu güne gelenek haline gelerek yaşatılıyor. Her yıl Ramazan ayına sayılı günler kala öncesinden hazırlanan mahyalar işlek caddelere ve camilere asılarak 11 ayın sultanı Ramazan ayına farklı bir anlam kazandırıyor. Erzincan'ın en işlek caddelerinde görünür alanlarda ışıklandırılan mahyalar itfaiye ekipleri tarafından özenle asılıyor.

"Hoş Geldin ya Şehri Ramazan" yazılı mahyaların Ramazan ayı boyunca asılı kalacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı

Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultanahmet Camisi, Erzincan, Osmanlı, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title