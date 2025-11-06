Erzincan'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Erzincan'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 23 çalışma grubu, 145 personel ve 25 aracın katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Hazırlanan senaryoya göre, merkez üssü Erzincan olan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler hızla harekete geçti. Senaryo kapsamında enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, yangına müdahale edilmesi ve gaz sızıntısının kontrol altına alınması gibi olaylara başarıyla müdahale edildi.

Tatbikatın, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmayı ve kurumların müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. - ERZİNCAN