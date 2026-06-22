Haberler

Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi

Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya ile karşılaşan Arjantin, maçın başında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Messi, topu kalenin yanından dışarıya gitti. Messi, bu golü atsaydı Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olacaktı. Yıldız isim bu rekoru biraz daha erteledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya, Dallas'ta karşı karşıya geldi.

ARJANTİN PENALTI KAZANDI

İlk maçını rahat kazanan Arjantin, bu mücadeleye de baskılı başladı. Lautaro Martinez'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından VAR'ın uyarısıyla penaltı kazanan Arjantin, öne geçme fırsatını kullanamadı.

MESSI PENALTIYI DIŞARIYA ATTI

Mücadelenin 9. dakikasında penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, sevenlerini üzdü. İlk maçta hat-trick yaparak turnuvaya sükseli bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız, topu kalenin yanından dışarıya yolladı. Messi kaçırdığı bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmayı da bir süreliğine erteledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

Trump'tan geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu