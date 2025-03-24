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Erzincan'da Cami-Çocuk Buluşması Gerçekleşti

Erzincan'da Cami-Çocuk Buluşması Gerçekleşti
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyor' projesi kapsamında Erzincan'da 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Programda ilahi ve şiirler seslendirilirken, çocuklara çeşitli oyunlar ile keyifli anlar yaşatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyor, Cami- Çocuk Buluşması" projesi kapsamında Erzincan'da Bilal-i Habeşi Camii'nde 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik bir program düzenlendi.

Programa, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, 4-6 yaş Kur'an kurslarına devam eden minik öğrenciler ve veliler katıldı.

Camii buluşmasında çocuklar ilahi, şiir ve maniler seslendirdi. Etkinlikte ayrıca çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşatıldı. Program sonunda minikler çeşitli hediyeler verildi.

Programa katılan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ramazan ayında cami ve çocuk bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının bu bütünleşme için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Müftü Fakirullahoğlu, "Camiler, İslam'ın ilk döneminden itibaren pek çok fonksiyonu icra eden mekanlar olmuştur. Günümüzde de bu fonksiyonların canlı tutulması amacıyla hem şehirlerin kalbi hem de müminlerin buluşma noktası olarak birçok proje hayata geçiriliyor" dedi.

Ramazan'ın manevi atmosferinden çocukların da faydalanabilmesi için gerçekleştirilen cami-çocuk buluşmalarının Erzincan'daki diğer cami ve Kur'an kurslarında da devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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