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Erzincan’da Ahilik Haftası kapsamında başarılı esnaflara onur belgesi

Erzincan’da Ahilik Haftası kapsamında başarılı esnaflara onur belgesi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ahilik Haftası kapsamında İlin Ahisi, İlin Kalfası ve İlin Çırağı seçilen isimleri kabul etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ahilik Haftası kapsamında İlin Ahisi, İlin Kalfası ve İlin Çırağı seçilen isimleri kabul etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır Sazlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bedir Limon ile oda başkanları ve Ahilik Haftası kapsamında seçilen temsilciler yer aldı.

Palabıyık ve Limon'dan kentte Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi alan Aydoğdu, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Vali Aydoğdu, İlin Ahisi seçilen Yavuz Altın, İlin Kalfası seçilen Mehmet Mert Polat ve İlin Çırağı seçilen Halil Ömer Değirmencioğlu'na onur belgelerini takdim etti.

Değirmencioğlu'nun, Ticaret Bakanlığınca 81 ilde belirlenen yılın çırakları arasında yapılan değerlendirmede Türkiye birincisi seçilerek bu unvanı Erzincan'a ilk kez kazandırdığı belirtildi.

Aydoğdu, Değirmencioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ahiliğin emek, dürüstlük, dayanışma, meslek ahlakı ve usta-çırak kültürünü yaşatan önemli bir değer olduğunu belirten Aydoğdu, bu anlayışın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Aydoğdu, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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