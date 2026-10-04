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Erzincan'da 48 metre yüksekliğindeki kule vinci kadın operatör kullanıyor

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Erzincan'da 48 metre yüksekliğindeki kule vinci kadın operatör kullanıyor
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Erzincan'da yapımı süren inşaatta 48 metre yüksekliğindeki kule vinci kadın operatör kullanıyor. 4 aylık eğitimin ardından operatör olan kadın, 5 tona kadar yükleri metrelerce yükseklikten hassas şekilde ulaştırıyor.

Erzincan'da yapımı süren inşaatta kullanılan 48 metre yüksekliğindeki kule vinç, kadın operatör Nergis Aslan tarafından kullanılıyor.

İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı'ndaki inşaatta görev yapan Aslan, yaklaşık 60 metre uzunluğundaki kule vinçle 5 tona kadar yükleri metrelerce yükseklikten hassas şekilde ilgili noktalara ulaştırıyor.

Batman'da yaşadığı dönemde evinin penceresinden kule vinç operatörlerini görerek mesleğe ilgi duyan Aslan, aldığı 4 aylık eğitimin ardından kule vinç operatörü oldu.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki inşaatlarda görev yapan Aslan, yüklenici firmayla birlikte geldiği Erzincan'da da vinç operatörlüğü görevini sürdürüyor.

Sabah saat 08.00'de inşaat alanına gelen Aslan, vincin tepesindeki kabine merdivenlerle çıkarak çalışmalarını buradan yürütüyor. Öğle molasında yaklaşık bir saatliğine kabinden inen Aslan, ardından yeniden görevine dönerek mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

İnşaat alanındaki ekiplerle telsiz aracılığıyla iletişim kuran Aslan, yüklerin doğru noktaya bırakılması için çalışanlarla koordineli şekilde hareket ediyor.

Yükseklik korkusu bulunmadığını ve işini severek yaptığını belirten Aslan, kule vinç operatörlüğünün dikkat ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

Aslan'ın metrelerce yükseklikteki kabinden yürüttüğü çalışma, inşaat alanında ilgi çekici görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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