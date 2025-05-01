Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Erzincan'da da gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği ile kutlandı.

Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Adalet Sarayı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Vatandaşlar, polisin yoğun güvenlik önlemi altında Cumhuriyet Meydanı'na giriş yaptı.

1 Mayıs kutlama etkinlikleri sendika temsilcileri ve dernek yöneticileri tarafından miting alanında yapılan konuşmalar ile devam etti.

Yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılan siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve vatandaşlar hep birlikte halay çektiler. - ERZİNCAN