ERULDER 2025 Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

ERULDER 2025 Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği, geleneksel 'Kuşlar Sılaya Dönüyor' temasıyla 2025 yılı mezuniyet törenini Müceldili Konağı'nda düzenledi. 15 ülkeden 74 misafir öğrencinin mezuniyetine ev sahipliği yapan program, protokol konuşmaları ve ödül töreni ile sona erdi.

Kısa adı ERULDER olan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği 2025 Yılı Mezuniyet töreni Müceldili Konağında düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek, Erzurum'da üniversite eğitimi için bulunan öğrenciler için faaliyetlerde bulunan derneğin, artık geleneksel hale gelen "Kuşlar Sılaya Dönüyor" temasıyla, 2025 Yılı Mezuniyet Törenine, protokolün yanı sıra Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle birlikte kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Mezuniyet Programının tüm hazırlık aşamalarında Uluslararası Öğrenciler görev aldı. Programın sunuculuğunu ise Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencisi Kamerunlu Soudaıssı tarafından gerçekleştirildi. Program Gine'den Erzurum'a okumaya gelen Jebrail'in okuduğu Kuranı Kerimle başladı.

Kuranı Kerim tilavetinden sonra açılış konuşmasını Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal yaptı. Dernek başkanı Aksakal, Gönül Coğrafyamızdan gelen misafir öğrencilerin ülkelerine giderken Türkiye'de edinmiş oldukları güzel hasletlerin yaşatılması konusunda ümitli olduklarını söyledi. Her şart ve durumda haksızlığa ve zulme karşı İbrahimce bir duruş sergilemenin önemine dikkat çeken Aksakal ayrıca yıl içerisinde dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Aksakal, eğitimden-spora, kültür-sanat faaliyetlerinden daha birçok faaliyetlere kadar yaptıkları birçok etkinlikte misafir öğrencileri yalnız bırakmadıklarından bahsetti.

Protokol konuşmaları kapsamında UDEF Bölge Başkanı Ergün Halis, kardeşlik hukukundan bahsetti. Halis, "Dünyaya barış ve adaleti siz gençler getireceksiniz. Bunun için geceli gündüzlü çalışıp yılmayacaksınız ve özellikle Türkiye tecrübesinin sizler için çok kıymetli olduğuna inanıyorum bu tecrübeyi ülkenize taşıyıp güzel işler yapmalısınız" dedi.

Program sinevizyon gösterisi ile devam etti. Sinevizyon gösterisinde ERULDER'in yıl içerisinde yaptığı çalışmalar ekrana geldi.

Ahmet Ağırman Hoca'nın yaptığı duadan sonra ödül törenine geçildi. Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans olmak üzere, mezun olan öğrencilere plaket ve hediye takdimi ile devam etti.

Mezuniyet Programı geleneksel ERULDER aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Bu yıl Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinden 15 ülkeden 74 misafir öğrenci mezun oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı

Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da flaş ayrılık
ABD Başkanı Trump'tan selefi Biden'a ağır küfür

Trump ağzını bu sefer fena bozdu! Bıden'a ettiği küfür çok fena
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi

CHP mitingine gidilmesini neden yasakladı? Gerekçesi dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.