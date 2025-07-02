ERULDER 2025 Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Kısa adı ERULDER olan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği 2025 Yılı Mezuniyet töreni Müceldili Konağında düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek, Erzurum'da üniversite eğitimi için bulunan öğrenciler için faaliyetlerde bulunan derneğin, artık geleneksel hale gelen "Kuşlar Sılaya Dönüyor" temasıyla, 2025 Yılı Mezuniyet Törenine, protokolün yanı sıra Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle birlikte kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Mezuniyet Programının tüm hazırlık aşamalarında Uluslararası Öğrenciler görev aldı. Programın sunuculuğunu ise Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencisi Kamerunlu Soudaıssı tarafından gerçekleştirildi. Program Gine'den Erzurum'a okumaya gelen Jebrail'in okuduğu Kuranı Kerimle başladı.

Kuranı Kerim tilavetinden sonra açılış konuşmasını Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal yaptı. Dernek başkanı Aksakal, Gönül Coğrafyamızdan gelen misafir öğrencilerin ülkelerine giderken Türkiye'de edinmiş oldukları güzel hasletlerin yaşatılması konusunda ümitli olduklarını söyledi. Her şart ve durumda haksızlığa ve zulme karşı İbrahimce bir duruş sergilemenin önemine dikkat çeken Aksakal ayrıca yıl içerisinde dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Aksakal, eğitimden-spora, kültür-sanat faaliyetlerinden daha birçok faaliyetlere kadar yaptıkları birçok etkinlikte misafir öğrencileri yalnız bırakmadıklarından bahsetti.

Protokol konuşmaları kapsamında UDEF Bölge Başkanı Ergün Halis, kardeşlik hukukundan bahsetti. Halis, "Dünyaya barış ve adaleti siz gençler getireceksiniz. Bunun için geceli gündüzlü çalışıp yılmayacaksınız ve özellikle Türkiye tecrübesinin sizler için çok kıymetli olduğuna inanıyorum bu tecrübeyi ülkenize taşıyıp güzel işler yapmalısınız" dedi.

Program sinevizyon gösterisi ile devam etti. Sinevizyon gösterisinde ERULDER'in yıl içerisinde yaptığı çalışmalar ekrana geldi.

Ahmet Ağırman Hoca'nın yaptığı duadan sonra ödül törenine geçildi. Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans olmak üzere, mezun olan öğrencilere plaket ve hediye takdimi ile devam etti.

Mezuniyet Programı geleneksel ERULDER aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Bu yıl Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinden 15 ülkeden 74 misafir öğrenci mezun oldu. - ERZURUM