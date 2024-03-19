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ERÜ'de Toplumda Sosyolojik Gelişmeler Konulu Toplantı Düzenlendi

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Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile 'Toplumda Sosyolojik Gelişmeler' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) de AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi.

Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya; ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile ERÜ'de sosyoloji konusunda araştırma yapan ve bu konuda çeşitli çalışmalar yürüten akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'ne ziyareti nedeniyle Ayşe Böhürler'e teşekkür ederek, "Kendisinin gayreti ve enerjisini takdir ediyorum. Biz birçok alanda Sayın Vekilimiz ile birlikte Üniversitemiz ev sahipliğinde programlar yapıyoruz. Alanında duayen isimleri davet ederek, söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bugünkü toplantıda Sayın Ayşe Böhürler'in talebi üzerine sosyal yapıdaki değişikliklerin sebeplerinin neler olabileceğini tartışmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Stratejileri oluşturma noktasında akademi iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de insan, insanın korunması, teknolojinin hakimiyeti, bununla birlikte insanın cinsiyet dahil olmak üzere birçok alanda kendisini yeniden yapılandırmasının sağlık teknolojilerinin gelişmesiyle daha üst safhaya çıkması, değerlerin farklılaşması, değer kavramına atfedilen önemin yitirilmesi, küresel dünyada iletişimin getirdiği bozulmalar gibi çok sayıda gözlem ve tespitin ünlü düşünürler üzerine çalışan akademisyenler tarafından yapıldığını söyledi.

Erciyes Üniversitesi'nin özellikle yeni çağın tanımlanması konusunda kendilerine veri sunarak katkı sağlama ve tüm süreçleri değerlendirme noktasında çok önemli bir yerde durduğunu ifade eden Böhürler, "Çünkü burada kıymetli çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Bu yeni çağın içinde ne yapabiliriz ' Bir ortak akıl olarak ne üretebiliriz ' Toplum yapımızı daha güçlü nasıl ayakta tutabiliriz?" sorularına yanıt aranan toplantıda Milletvekili Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Altun, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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