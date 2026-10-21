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ERÜ'de araştırmacılara TÜBİTAK destek programları ve proje yazma süreçleri anlatıldı

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ERÜ'de araştırmacılara TÜBİTAK destek programları ve proje yazma süreçleri anlatıldı
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ERÜ Araştırma Dekanlığı, araştırmacılara TÜBİTAK destek programları ve proje yazma süreçlerini 'Fikrini TÜBİTAK'a Taşı' toplantısıyla anlattı. Toplantıda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız araştırmacılara destek mesajı verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından araştırmacılara yönelik TÜBİTAK'a destek programları, proje yazma süreçleri konusunda bilgilendirmek amacıyla 'Fikrini TÜBİTAK'a Taşı' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ile akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, toplantıya katılan araştırmacılara teşekkür ederek, "Araştırmacılarımız ile beraber olmak, vakit geçirmek aslında üniversitemizin hedeflerini, odaklarını ortaya koymamız açısından son derece önemli" dedi.

Araştırma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi'nin en büyük avantajının birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, araştırmacılara projelerinde her zaman destek olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız da konuşmasında araştırma üniversitesi olarak projelerle birlikte yayınlar, patentler ve birçok girişimcilik faaliyetleri ile ilgili odak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aykut Gram tarafından katılımcılara TÜBİTAK'a destek programları, proje yazma süreçleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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