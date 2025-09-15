Haberler

Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenliklerinde Sağlık Hizmetleri

Güncelleme:
Bilecik'te düzenlenen 744'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, etkinlik süresince 137 vatandaşa sağlık hizmeti sundu. 26. Bölge UMKE ekipleri 114 kişiye müdahale ederken, 112 Acil Sağlık ekipleri de 23 kişiyi hastaneye sevk etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 744'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri boyunca 137 vatandaşa sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen şenliklerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş ağırlandı. Etkinlik süresince herhangi bir sağlık sorununa karşı sahada hazır bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sahada gece gündüz görev yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Böylesine büyük ve anlamlı bir etkinlikte halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. UMKE ve 112 Acil Sağlık personelimiz, her türlü sağlık durumuna anında müdahale ederek büyük bir özveriyle çalıştı. Vatandaşlarımızın yanında olarak sağlık hizmetini eksiksiz sundular. Bu tür etkinliklerde sağlığın güvencesi olma sorumluluğunu başarıyla yerine getiren tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Açıklamasının devamında Damkacı, "Şenlik boyunca 26. Bölge UMKE (Bilecik, Kütahya, Eskişehir) ekiplerinin sahra çadırlarında 114 kişiye tıbbi müdahalede bulunuldu, 112 Acil Sağlık ekipleri ise 23 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Müdahale edilen vakalar arasında hafif yaralanmalar, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi rahatsızlıkların yer aldığı kaydedildi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
