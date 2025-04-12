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Ersen Küçük, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ersen Küçük, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan olağan kongrede, mevcut başkan Ersen Küçük 294 üyenin katıldığı oylamada 147 oy alarak yeniden başkan seçildi. Küçük, sosyal tesis projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde Ersen Küçük yeniden başkan seçildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Ersen Küçük, Halil İbrahim İleli ve Zihni Ağırman ile yarıştı. 376 üyesi bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde 294 üye sandığa giderken, resmi sonuçlara göre oyların 147'sini alan Ersen Küçük yeniden başkanlığa seçildi. 1 oyun boş, 1 oyun ise geçersiz sayıldığı seçimde Halil İbrahim İleli 103, Zihni Ağırman ise 43 oy aldı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına 3. kez seçilen Ersen Küçük, "Fazla konuşmayı sevmiyorum. Sadece diyorum ki iyi ki varsınız. Ben icraatın peşindeyim, konuşmanın değil. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon'a yakışır bir sosyal tesis yapmak için girişimlerin olumlu sonuçlandığını dile getiren Küçük, "Yapmak istediğimiz birçok iş var ama en önemsediğimiz olanı sosyal tesis. Hem şehrimizin mimarisi ve kültürüne uygun, hem de mesleğimizi temsil etme noktasında güzel bir sosyal tesis için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimizin sosyalleşeceği, şehrimize gelen gazetecilerin konaklayacağı bir bina için gerek bakanlıklarımızla, gerekse de sponsor olacak iş insanlarımızla ön görüşmeleri sağladık. Projenin destek sözünü aldık" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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