Erken Teşhisle Meme Kanserini Yenen Fatma Çevik'ten Önemli Mesaj

Gaziantep'te meme kanseri olan kız kardeşinin hastaneden sonucunu aldıktan sonra şüphe üzerine Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) giden Fatma Çevik, meme kanseri olduğunu öğrendi.

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çevik, geçtiğimiz yıl meme kanseri olan kız kardeşine tedavi sürecinde yardımcı olmak için kendisiyle hastaneye gidip geliyordu. Her hangi bir şikayeti olmayan ve kız kardeşinin sonucunu aldıktan sonra şüphe üzerine kontrol amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Binevler Mahallesi'ndeki KETEM'e gitti. KETEM'de doktorların test yaptırması tavsiyesinde bulunması üzerine Çevik, burada mamografi çektirdi.

Burada doktorların yönlendirmesiyle yaptırdığı testin ardından göğsünde kitle olduğunu öğrenen ve Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi sürecine başlanan Çevik, erken teşhis sayesinde yaklaşık 8 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Tedavi süreci başarıyla tamamlanan ve erken teşhisle kanserden kurtulmanın sevincini yaşayan Çevik, erken teşhisin hayat kurtardığını bizzat kendisinin yaşadığını belirterek, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerindeki (KETEM) rutin testlerin yaptırılması çağrısında bulundu.

Erken teşhis sayesinde tedavi edildiğini vurgulayan Çevik, herkese kontrol yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Kız kardeşinin meme kanseri olduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Çevik, "Kız kardeşimin rahatsızlığından sonra bende şüphe üzerine kontrol amaçlı Binevler Mahallesi'ndeki KETEM'e gittim. Mamografi çektim ve çıkan sonuçta bende meme kanseri olduğumu öğrendim. Daha sonra tedavi sürecim başladı. Bende çıkan kitleyi aldırdım. KETEM'deki doktorlar sağ olsunlar Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Şehir Hastanesinde tedavi sürecim başladı. Buradaki tedavi sürecinin ardından da daha sonra kontrol amaçlı Üniversite Hastanesine gittim. Tüm sonuçlarım temiz çıktı. Kemoterapi tedavisi almadım. Sadece göğsümdeki kitleyi aldırdım. Işın tedavisi aldım. Allah'a şükür olsun iyileştim" dedi.

Göğsünde kitle olduğunu öğrendikten sonra yoğun bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Çevik, sağ göğsündeki kitlenin başarılı şekilde alındığını ve tedavi sürecinin ardından kontrollerinin halen devam ettiğini dile getirdi.

Tedavi sürecinde Gaziantep Şehir Hastanesi ve KETEM çalışanlarının çok büyük desteğini gördüğünü anlatan Çevik, sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Uzman Doktor Artun Onuker ise kanser taramalarının erken tanı ve teşhis olanağı sağlayan koruyucu sağlık hizmeti olduğunu bildirdi.

Erken teşhisin önemine değinen Onuker, "Gaziantep İl Sağlık Müdürülüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimiz halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde erken teşhisin hayat kurtardığı bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KETEM'lerimizde yapılan taramalar tamamen ağrısız, güvenli ve ücretsizdir. Hiçbir şikayeti olmayan vatandaşlarımızın dahi bu taramalara katılması, hastalıkların erken evrede tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız kanserden değil, geç kalmaktan korkmaktır. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı KETEM'lerimize davet ediyor, sağlıklı yarınlar için taramalarını ihmal etmemelerini önemle hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP