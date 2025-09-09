Erciyes Üniversitesi'nde Son Teknoloji Laparoskopi Kuleleri Hizmete Sunuldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na bağlı üç ameliyat odasına kazandırılan son teknoloji laparoskopi kuleleri hizmete sunuldu.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, "Kliniğimiz, yalnızca Kayseri iline değil, bölge çapında çok sayıda hastaya hizmet veren, akademik ve klinik açıdan güçlü bir referans merkezidir. Günümüzde laparoskopik cerrahi, minimal invaziv yaklaşımın sağladığı avantajlar sayesinde öncelikli tercih haline gelmiştir. Daha az doku travması, hızlı postoperatif iyileşme ve daha düşük komplikasyon oranları sayesinde hasta memnuniyeti ve klinik başarı oranları anlamlı şekilde artmaktadır. Bu nedenle laparoskopik yöntemler, modern cerrahi pratiğin temel taşlarından biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öz, "Kliniğimizde gastrointestinal sistem (mide, kolorektal sistem, karaciğer, safra kesesi, apendiks), adrenal (böbrek üstü) bez, dalak, diyafram, kasık fıtığı ve mide fıtığı ve obezite cerrahisi dahil olmak üzere geniş bir yelpazede laparoskopik operasyonlar başarıyla uygulanmaktadır. Yıllık ortalama 2.000'in üzerinde minimal invaziv cerrahi vaka gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kliniğimize kazandırılan, ileri düzey görüntüleme ve enerji sistemleri ile donatılmış laparoskopi kuleleri, hem tedavi süreçlerinin etkinliğini artıracak hem de cerrahi eğitim kalitemizi yükseltecektir.

Minimal invaziv cerrahi, daha az postoperatif ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha küçük cerrahi kesi gibi avantajları nedeniyle son derece önemli hale gelmiştir.

Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz; "Cerrahi pratiğin evrildiği günümüzde, minimal invaziv cerrahi yöntemler hem hasta konforu hem de klinik sonuçlar açısından büyük avantajlar sunmaktadır. Daha az postoperatif ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi, daha düşük komplikasyon oranları ve daha iyi kozmetik sonuçlar, bu yöntemin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Özellikle kanser cerrahisinde onkolojik prensiplere uygun şekilde minimal invaziv yaklaşımların uygulanabilmesi, cerrahinin kalitesini ve hasta memnuniyetini önemli ölçüde artırmaktadır.

Bu kapsamda kliniğimize bağlı üç ameliyat odasına kazandırılan son teknoloji laparoskopi cihazları, önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme, gelişmiş enerji sistemleri ve ergonomik kullanım imkanı sunan bu cihazlar sayesinde, ileri düzey minimal invaziv cerrahi uygulamalarımızın daha güvenli ve etkin bir şekilde sürdürülmesi mümkün olacaktır. Bu kıymetli yatırımı gerçekleştiren üniversitemiz yönetimine bölümümüz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ